Concerto di Capodanno al teatro Astra di San Donà di Piave

Intero € 18,00 - ridotto € 12,00 (under 30)

Prezzo Intero € 18,00 - ridotto € 12,00 (under 30)

L’assessorato alla cultura del Comune di San Donà di Piave, in collaborazione con il circuito Arteven, ha organizzato per la cittadinanza una speciale occasione di incontro per festeggiare insieme l’inizio del 2023: il concerto di Capodanno, programmato al Teatro Metropolitano Astra il 1° gennaio 2023 alle ore 17.

Sul palco L’Orchestra Classica del Veneto diretta dal maestro Dino Doni, che proporrà un variegato programma di celebri composizioni. Dalle canzoni memorabili del film-musical West Side Story di Leonard Bernstein, vincitore di ben 10 premi oscar, quali Maria, Tonight e I Feel pretty cantate dalle brillanti voci di Sara Fanin e Emanuele Giannino, alle danze ungheresi di Brahms; dalle canzoni ormai considerate classici come quelle di Cohen o dei Beatles, interpretate dalle giovani voci di Alice Risolino ed Enrico Nadai, proposte negli splendidi arrangiamenti curati dal M Dino Doni, alle suggestive composizioni del nostro premio Oscar Ennio Morricone, per concludere nelle tradizionali atmosfere musicali viennesi.