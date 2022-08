Sulla spiaggia di Bibione le colonne sonore dei film che hanno fatto la storia del cinema

Le colonne sonore dei film che hanno fatto la storia del cinema rivivranno giovedì 4 agosto alle 21.00 sul litorale della spiaggia di Bibione grazie a “Diego Basso plays soundtracks”, progetto ideato dal maestro Diego Basso che, insieme all’Orchestra ritmico sinfonica italiana e al coro lirico Opera House, si esibirà di fronte alle suggestive quinte prodotte dalle onde dell’Adriatico.

Il concerto sinfonico, promosso dal Comune di San Michele al Tagliamento - Città di Bibione, riporterà il pubblico alle sensazioni provate alla vista dei paesaggi de "L’ultimo imperatore" fino alla profondità del deserto del Sahara con il “Te del deserto” e le colonne sonore di David Byrne e Ry?ichi Sakamoto. Dal film "Balla coi Lupi", valorizzato dalla musica di John Barry, passando alle indimenticabili colonne sonore dei Maestri Vladimir Cosma, Jerry Goldsmith, Ennio Morricone, si percorreranno storie cinematografiche diverse tra loro come "The Mission", "Il buono, il brutto e il cattivo" e "L'estasi dell’oro" per approdare a "I magnifici sette" con la colonna sonora composta da Elmer Bernstein.

Note di un progetto musicale del Maestro Basso, che ne ha curato anche le trascrizioni, in una inedita collaborazione tra Renato Casaro, il “cartellonista” che ha contribuito a rendere grande il cinema, e il direttore d’orchestra, che dirige nella consapevolezza che la musica crea intese ed unisce universi.

Film che sono entrati nella storia del cinema non solo grazie ai registi che li hanno diretti e agli attori che li hanno interpretati, ma anche grazie alle colonne sonore e agli iconici manifesti realizzati da Renato Casaro, le cui opere sono state fonte di ispirazione anche per questa nuova avventura musicale firmata da Diego Basso.