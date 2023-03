I Coma_Cose in concerto a Caorle

Dopo il successo dello scorso anno, tornano i grandi concerti a Caorle con il Suonica Festival: il nuovo grande nome annunciato a Caorle arriva direttamente dal teatro Ariston: i Coma_cose, protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, hanno reso note oggi le date del loro prossimo tour estivo, che toccherà il Parco del Pescatore il prossimo 14 luglio in occasione della seconda edizione in città del Suonica Festival, in attesa della pubblicazione di tutto il cartellone.

Suonica Festival è una rassegna musicale itinerante ideata dall’omonima agenzia trevigiana che gestisce il New Age club di Roncade e l’Hall di Padova, specializzata nel web marketing e nella produzione di grandi eventi. Tutti i prossimi annunci, info e biglietti su: www.suonicafestival.it.

Chi sono i Coma_cose

Composto da Fausto Lama e California, coppia nella vita e nella musica, il duo nasce nel 2016 mischiando vissuto e gusto sonoro urbano a una poetica cantautorale. Nel 2017 i Coma_Cose pubblicano i primi quattro brani con relativi video e nell’autunno dello stesso anno lanciano “Inverno Ticinese”, il loro primo EP-manifesto: il risultato di pubblico e critica è esplosivo. In soli 12 mesi i Coma_Cose allargano il proprio pubblico, cominciano a passare in radio e chiudono il 2018 con un centinaio di concerti all’attivo. Nel 2019 danno vita al loro primo disco “Hype Aura” cui segue un anno fitto di soddisfazioni e riconoscimenti. Nel 2021 partecipano alla 71ma edizione del Festival di Sanremo incantando con il brano Fiamme negli occhi, che diventa disco d’oro in sole tre settimane (ad oggi doppio disco di platino).

Nel 2023 partecipano per la seconda volta al Festival di Sanremo con il brano L’Addio, vincendo il premio come Miglior Testo e ottenendo un grandissimo riscontro da parte della critica. Durante i giorni della kermesse viene pubblicato il loro nuovo album “Un meraviglioso modo di salvarsi”.