A Jesolo un concerto contro la violenza sulle donne

Al via la terza edizione dell’evento “L’amore deve vincere sulla violenza”, organizzato dallo Stabilimento Balneare Manzoni, che si terrà giovedì 24 agosto, alle ore 21, in piazza Manzoni a Jesolo. Una serata di musica che vedrà, ancora una volta, protagoniste dieci cantanti di altrettante orchestre italiane, più le ballerine del Full Time. Lo scopo è lanciare un messaggio contro la violenza contro le donne.

Ad esibirsi saranno Selena Valle, Manuela dell’orchestra Biondi, Elena Cammarone, Daniela Cavanna, Linda Biscaro, Giorgia Gonella, Desirè dell’orchestra Santamonica, Moira dell’orchestra Boomerag, Michela dell’orchestra Incanto e Lolita dell’orchestra Incanto; presenta Lara Agostini, membro di un’altra importante orchestra italiana.



La special guest sarà Mariacristina Margherita Savoldi Bellavitis, che spiega: «È molto importante questo tipo di messaggio. Io aggiungerei: amore prima di tutto verso sé stessi, che è fondamentale. È l’unico modo che ti permette di amarti a tutto tondo. Nutriamo la nostra unicità, della bellezza delle nostre imperfezioni. È altresì necessario usare il tema dell’amore, consapevole e coerente. Se ci si ama si riesce a stare distante anche da un carnefice. La comunicazione è l’unico modo che abbiamo per cercare di cambiare le cose. Da parte mia, avendo scoperto la capacità di creare empatia, per un tema così a me caro, non ho avuto alcun dubbio a dare la mia adesione». Maria Cristina Savoldi Bellavitis ritorna a Jesolo dopo essere stata una degli speaker della seconda edizione del Ted dello scorso 29 aprile. L’ingresso è libero. Unico impegno: arrivare con la volontà di fare proprie le parole pronunciate e cantate in questa serata.