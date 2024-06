Un ponte musicale tra Portland e Venezia con il concerto del coro The Royal Blues

Sabato 22 giugno primo appuntamento estivo con la musica statunitense alla Chiesa della Pietà. Arrivano da Portland, Oregon, i 34 giovani cantanti che portano in laguna 40 anni di tradizione corale della Grant High School e regalano al pubblico un vivace mix di stili ed epoche, dai mottetti rinascimentali agli standard jazz, dalle selezioni corali contemporanee alle ballate spiritual e popolari. Ingresso libero e gratuito.

Le giovanissime voci dei Royal Blues arrivano con passo sicuro dalla Bridgetown, la città dei ponti statunitense, creando una curiosa connessione con Venezia, la città dei ponti per eccellenza: una sorta di collegamento musicale che permette alla tradizione musicale del nord ovest americano di arrivare in Veneto, anche grazie alla guida esperta di John Eisemann, direttore di indiscusso talento e personalità poliedrica che unisce all’amore per la polifonia rinascimentale la passione per il ciclismo e l’attività di chef dilettante. Negli ultimi dieci anni la sua mano ferma e il programma formativo delle Grant High School hanno portato i Royal Blues in tournée in Canada, Inghilterra, Scozia, Germania, Francia, Austria e Repubblica Ceca, facendone un ensemble molto apprezzato nella grande comunità Portland, anche in virtù dalla grande dedizione personale e dell’attitudine all'eccellenza.