Simone Cristicchi e Amara cantano Battiato a Venezia

"Torneremo ancora - Concerto mistico per Battiato", sabato 22 ottobre 2022, a partire dalle 21, Simone Cristicchi e Amara saranno protagonisti al Teatro Malibran di Venezia per il “Festival delle Idee”.

In un ideale passaggio di testimone, Cristicchi e la cantante Amara affrontano con grazia e rispetto il repertorio mistico di Battiato, facendosi portatori dei messaggi spirituali che hanno reso immortale la sua opera. "Torneremo ancora", il cui tour sta riscuotendo grande successo in tutta Italia, è un viaggio musicale nelle emozioni, ricerca dell’essenza nella confusione della modernità, un “rapimento mistico e sensuale” tanto necessario in questo tempo in cui viviamo, .

Saranno accompagnati da Valter Sivilotti (pianoforte, arrangiamenti, direzione musicale) e dai solisti dell’Accademia Naonis di Pordenone (Lucia Clonfero, violino; Igor Dario, viola; Alan Dario, violoncello; U.T. Gandhi, percussioni; Franca Drioli, soprano). Ad alternare l’esecuzione dei brani - nella nuovissima veste arrangiata dal Maestro Sivilotti - faranno da guida alcune letture tratte dai maestri che hanno influenzato il pensiero di Battiato: Rumi, Gurdjieff, Ramana Maharshi, Willigis Jager e il teologo Guidalberto Bormolini.

«Devo molto a Battiato, alla sua infinita grazia, al suo modo di concepire l’arte come ‘missione’ che possa aiutare la crescita e l’evoluzione spirituale dei propri contemporanei. - racconta Cristicchi - Battiato è un ‘punto di non ritorno’, prima e dopo di lui, nessun altro: unico cantore di un divino che non ha mai saputo di incensi e sagrestie. Con il progetto Torneremo ancora sento l’emozione e il privilegio di interpretare insieme ad Amara il suo repertorio mistico, e immergermi ancora più profondamente in quei messaggi che valicano i confini del tempo».