Alla Fenice il concerto del pianista jazz Daniel García con il suo trio

È una delle voci più emozionanti e influenti della nuova generazione del jazz spagnolo: il pianista Daniel García sarà in trio alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice giovedì 29 giugno (ore 19.30) per la XV edizione di Venezia Jazz Festival, il festival firmato da Veneto Jazz.

Il suo ultimo album in trio è “Vía de la Plata”, registrato per la prestigiosa etichetta tedesca ACT, con la collaborazione di grandi nomi del jazz e del flamenco come Ibrahim Maalouf, Anat Cohen o Gerardo Núñez. Il trio è completato da due dei più creativi e lungimiranti musicisti della scena jazz spagnola, i cubani Reinier “El Negrón” (contrabbasso) e Michele Olivera (batteria). In questo album, il trio raggiunge una maturità compositiva rara, apparendo come uno dei trii jazz più solidi e brillanti d’Europa. Daniel García scava in profondità nella musica della sua terra, combinando jazz contemporaneo, musica classica, elettronica e rock e altre influenze, in un racconto altamente personale e riconoscibile. Il risultato è un suono espressivo, con un timbro unico nel suo genere, in cui l’intensità ritmica si fonde ad un profondo lirismo melodico e ad una raffinata armonia, per una musica allo stesso tempo poetica e provocatoria.