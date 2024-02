Diodato in concerto a Mestre: dopo il Festival di Sanremo, sarà sul palco del Toniolo

Prezzo non disponibile

Protagonista alla 74ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Ti muovi”, Diodato annuncia un nuovo tour autunnale nei più prestigiosi teatri italiani che tocca anche il Teatro Toniolo: il 5 ottobre alle 21 il cantautore salirà sul palco del teatro di Mestre, scegliendolo tra i 16 teatri italiani che lo ospiteranno.

"È un orgoglio per la nostra città essere preferiti da cantanti e attori riconosciuti a livello nazionale ed internazionale - commenta la consigliera comunale, Giorgia Pea -. Il Teatro Toniolo si conferma un luogo di eccellenza per le attività culturali di tutta la città metropolitana. Il Toniolo fa parte di una strategia culturale sempre in evoluzione».

Cantautore intenso e ricercato tra i più apprezzati del nuovo pop italiano, Diodato torna nel 2024 al Festival di Sanremo con “Ti muovi”, portando sul palco dell'Ariston tutta la sua cifra stilistica, energica, elegante ed unica. Il brano uscirà su tutte le piattaforme digitali nella notte di mercoledì 7 febbraio e sarà accompagnato dal videoclip ufficiale, una rappresentazione del legame indissolubile tra l’emozione e il movimento interiore, che si riflettono anche all’esterno.

I biglietti sono disponibili da martedì 6 febbraio, alle ore 16:00 nei circuiti di prevendita abituali. L’evento è organizzato dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Fiaba Music.