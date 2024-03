Al Fondaco dei Tedeschi la violoncellista Dobrawa Czocher presenta il suo album di debutto

Album di debutto dall’emblematico titolo Dreamscapes per Dobrawa Czocher, violoncellista e compositrice che ama espandere lo spettro del suono del violoncello, oscillando tra musica classica e contemporanea. Ad ospitare la giovane polacca in solo con strumento, loops & electronics, sarà il Fondaco dei Tedeschi di Venezia, giovedì 21 marzo alle ore 18.00, per un nuovo evento realizzato in collaborazione con Nu Fest, nell’ambito della rassegna Jazz&, promossa da Veneto Jazz.

A soli 30 anni, Czocher ha già una carriera musicale di tutto rispetto. Dopo dopo aver conseguito la laurea in due prestigiose università musicali – l’Università di Musica Chopin di Varsavia e la Hochschule für Musik di Detmold – è diventata membro della Junge Deutsche Philharmonie e in seguito violoncellista principale della Neue Philharmonie di Berlino e solista della Szczecin Philharmonic. Durante quegli anni impegnativi, Czocher acquisì una profonda conoscenza del repertorio classico e si è distinta come violoncellista di punta. Tuttavia, è stato insieme alla buona amica e pianista polacca Hania Rani che Czocher si è avventurata per la prima volta nella composizione. Il primo progetto di collaborazione del duo, “Bia?a flaga”, cambierà veramente la prospettiva della musicista, che da concentrata esclusivamente sullo sviluppo delle abilità strumentali vorrà esprimersi più liberamente; l’album che ne è scaturito è stato molto acclamato in Polonia e ha attirato l’attenzione della critica all’estero. A questo è seguito il secondo album di Czocher e Rani, “Inner Symphonies”, che è stato pubblicato dalla Deutsche Grammophon e ha ottenuto un riconoscimento mondiale.

Oltre all’evidente abilità tecnica di Czocher con il violoncello, che ha sviluppato fin dall’età di sette anni, è la naturalezza con cui mescola la musica filarmonica con approcci più alternativi alla registrazione e al suono che hanno davvero catturato l’immaginazione del pubblico. Dreamscapes mostra quanto la violoncellista si trovi a suo agio nell’oscillare tra musica classica e contemporanea, ed è possibile sentire all’interno della musica influenze che vanno da Brahms a Philip Glass ai GoGo Penguin. Per l’album, Czocher ha collaborato con il produttore tedesco Niklas Paschburg, che ha utilizzato tecniche di stratificazione per conferire una qualità cinematografica alla musica.