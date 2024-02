Allo Splendid Venice Hotel musica e alta cucina con Donna Gardier

Una voce internazionale per Soul Night Dinner: al via il nuovo appuntamento dello Splendid Venice Hotel nell’ambito della rassegna Jazz&, firmata da Veneto Jazz. L’elegante Ristorante Alle Maschere ospita infatti il concerto di Donna Gardier, in un tributo a Sade, il 29 febbraio alle ore 20.00. Per info e prenotazioni: gr.splendidvenice.ve@starhotels.it, 0415200755.

Direttamente da Londra, Donna Gardier, ex voce degli Incognito, cantante per Sting nel "Sacred Love Tour" (2004 e 2005) e nelle registrazioni in studio e grande personalità artistica in ambito dance negli anni '90. Nell’ultimo decennio ha fatto parte della band di Billy Ocean, pur proseguendo nella sua carriera da solista. Presenta un omaggio alla voce ammaliante e profonda di Sade, celebre cantante anglo-nigeriana che ha segnato il soul inglese degli anni Ottanta, oltre che la pop music.