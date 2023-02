Jesolo Punk Festival, grande attesa per i Dropkick Murphys

Cresce l’attesa per lo Jesolo Punk Festival 2023 che vedrà protagoniste, domenica 5 febbraio al Palazzo del Turismo di Jesolo, alcune fra le migliori proposte internazionali di questo genere musicale. Main artist della serata saranno le star del celtic punk mondiale Dropkick Murphys, gruppo nato a Boston nel 1996 e divenuto famoso in tutto il mondo grazie a un sound dai chiari rimandi irlandesi e scozzesi e a esibizioni live molto coinvolgenti.

Universalmente conosciuta è la hit dal titolo “I’m Shipping Up To Boston”, colonna sonora del film “The Departed - Il bene e il male”, che ha consacrato il gruppo a livello mondiale. Ma prima dei Dropkick Murphys a scaldare la serata ci saranno altre tre proposte di altissimo livello. La musica inizierà infatti già alle 19.45 con il set di Jesse Ahern, cantautore e one man band anch’egli originario di Boston. Alle 20.25 sarà la volta degli australiani The Rumjacks, band folk punk di Sidney. L’evento entrerà nel vivo alle 21.15 con l’esibizione dei leggendari Pennywise, band di punta della scena melodic hardcore punk mondiale prima del live dei Dropkick Murphys che scatenerà il pubblico alle 22.30. Le porte del palazzetto apriranno alle ore 19.00. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone.it e lo saranno anche alla biglietteria del concerto dalle 18.00. Tutte le info su www.azalea.it.

I Dropkick Murphys da sempre ci regalano live scatenati e unici, capaci di far ballare, pensare e commuovere con l’allegria e la potenza della propria musica; un aspetto determinante per il successo del prossimo tour che vedrà anche la presentazione dal vivo del loro ultimo disco “This Machine Still Kills Fascists”, uscito lo scorso 30 settembre per Pias/Dummy Luck Music. L’album, scritto su testi inediti di Woody Guthrie - musicista, cantautore, scrittore, folklorista e attivista statunitense scomparso nel 1967 - è stato anticipato dai due singoli “Two 6’s Upside Down” e “Ten Times More”. Il fondatore della band, Ken Casey, ha spiegato: “Il progetto ha richiesto molto tempo. Nora Guthrie pensa che a suo padre Woody gli sarebbe piaciuto da matti, che eravamo in qualche modo spiriti affini, per così dire, il che per noi è stato un grande onore.”