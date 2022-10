Musica con le Ali, si parte con il concerto del Duo David alle Sale Apollinee

Dopo la pausa estiva, la stagione concertistica “Musica con le Ali” 2022 al Teatro La Fenice di Venezia riprende giovedì 6 ottobre alle ore 18 con il primo dei quattro concerti autunnali programmati nelle Sale Apollinee fino al prossimo 1 dicembre, organizzati con il duplice obiettivo di dare ad un ampio pubblico la possibilità di vivere un’esperienza indimenticabile in un contesto di prestigio e fascino ineguagliabili, e di offrire un’importante opportunità di crescita professionale per i giovani interpreti sostenuti da Musica con le Ali nell’ambito del proprio progetto di Patronage Artistico.

Il Duo David

Protagonista di questo primo appuntamento è il Duo David, composto dal violoncellista Francesco Angelico e dalla pianista Giulia Russo. La formazione - che è nata nel 2018 dalla volontà dei due giovani e talentuosi interpreti siciliani e che ha già ottenuto vari riconoscimenti tra cui la menzione speciale della giuria al prestigioso concorso internazionale “Leopold Bellan” di Parigi - proporrà al pubblico delle Sale Apollinee le sonate di Debussy e Rachmaninov e la Sonata in re del compositore napoletano Mario Pilati, edita per la prima volta proprio dal Duo David in un recente progetto discografico. I due musicisti:

Francesco Angelico - Classe 1999, si è diplomato al Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore. Si è esibito su importanti palcoscenici nazionali e ha collaborato con artisti di chiara fama internazionale come G. Plotino, A. Dogadin, C. Siskovic e H. Zhang, esibendosi in importanti stagioni concertistiche.

Giulia Russo - Nasce a Catania nel 1995 dove si diploma in pianoforte con il massimo dei voti e la lode. Vincitrice di numerosi concorsi, nonostante la sua giovane età, tiene anche numerosi concerti da solista e camerista. Si è esibita in concerto al Mozarteum di Salisburgo, al Milano Piano City e al Festival Up to Penice.

I biglietti della stagione concertistica “Musica con le Ali” sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro La Fenice e in prevendita presso le biglietterie Vela Venezia Unica. Biglietteria online: www.teatrolafenice.it; www.events.veneziaunica.it; biglietteria telefonica: Tel. 041 2722699. Per informazioni: Tel. 02.38036605; info@musicaconleali.it; www.musicaconleali.it