Al Fondaco dei Tedeschi il concerto jazz del batterista Enrico Morello

Giovedì 16 marzo, alle ore 18, il Fondaco dei Tedeschi ospita un nuovo appuntamento di Jazz&, la rassegna firmata da Veneto Jazz. Protagonista è Enrico Morello, uno dei più creativi batteristi della scena jazz italiana, con Cyclic Signs al suo album d’esordio, come leader e compositore.

Morello arriva al disco Cyclic Signs avendo maturato l’esigenza di sintetizzare le diverse esperienze e gli stimoli accumulati negli ultimi anni con le numerose e prestigiose collaborazioni come sideman. Grazie a queste collaborazioni il batterista romano ha avuto modo di entrare in contatto e suonare con i musicisti che ha selezionato per formare il quartetto che ha registrato Cyclic Signs: Francesco Lento alla tromba, Daniele Tittarelli al sax alto e Matteo Bortone al contrabbasso. Il quartetto si e? quindi rivelato immediatamente un nucleo compatto e affiatato ed il contributo dei musicisti e? stato sorprendente, riuscendo non solo ad assimilare perfettamente le complesse composizioni originali di Morello, ma arricchendole con la propria visione personale. La spinta propulsiva di Cyclic Signs scaturisce dalla fascinazione verso i ritmi dell’esistenza e le molteplici facce delle loro mutazioni. Ma l’album vuole essere anche gesto, corpo in movimento, forza cinetica; in altre parole: danza.

L’ingresso al concerto al Fondaco dei Tedeschi è libero su prenotazione, scrivendo a fondaco.culture@dfs.com.