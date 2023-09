Il violoncellista Ettore Pagano e l’Orchestra Haydn chiudono il Festival Internazionale di Musica di Portogruaro

Venerdì 8 settembre 2023, alle ore 21.00 presso il Teatro Comunale Luigi Russolo, il ricco programma del 41° Festival Internazionale di Musica di Portogruaro giungerà a conclusione con un concerto esclusivo. Il giovane violoncellista Ettore Pagano, tra le rivelazioni più entusiasmanti degli ultimi anni, sarà solista nel Concerto per violoncello di Dvo?ák eseguito dall’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento diretta da Donato Renzetti, tra i più celebri direttori d’orchestra della scuola italiana, nonché direttore musicale del Macerata Opera Festival, della Filarmonica Rossini, oltre che essere direttore emerito del Teatro Carlo Felice di Genova. Il programma si completerà con la Sinfonia n. 9, la più celebre del compositore ceco, nota anche col titolo di Sinfonia "Dal Nuovo Mondo" poiché scritta nel periodo di residenza americana nello spirito delle melodie popolari raccolte in quel periodo.

A Ettore Pagano sarà consegnato inoltre il Premio Santa Margherita “Nuove Carriere”, istituito per la prima volta grazie alla collaborazione e al contributo del main sponsor Santa Margherita – Gruppo Vinicolo, rivolto ai giovani talenti a sostegno dei nuovi concertisti in accordo con la dimensione di scoperta, innovazione e di determinazione che fanno parte dell’azienda sin dai suoi albori.

Il concerto sarà preceduto dall’incontro introduttivo tenuto dal giornalista Luciano Ferraro, alle ore 18.00, presso il Collegio Marconi di Portogruaro. Seguirà degustazione vini Santa Margherita (a ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili).

Ettore Pagano

Nato a Roma nel 2003, Ettore Pagano ha iniziato lo studio del violoncello a nove anni. Dal 2013 ad oggi gli è stato assegnato il primo premio assoluto in oltre 40 concorsi nazionali e internazionali. Tra tutti, ha vinto il prestigioso “Khachaturian Cello Competition” svoltosi nel giugno 2022 a Yerevan, il Primo premio al Concorso “J. Brahms” di Portschach (2020) e al “A. Kull Cello Competition” di Graz. Ettore Pagano vanta già un’intensa attività concertistica nelle principali sale da concerto in Europa e negli Stati Uniti d’America.

Orchestra Haydn

L’Orchestra Haydn si è costituita nel 1960 per iniziativa dei Comuni e delle Province di Bolzano e di Trento. Il suo repertorio spazia dal barocco ai contemporanei. L’Orchestra Haydn ha preso parte a diversi festival internazionali, apparendo in Austria (a Bregenz, a Erl, al Mozarteum di Salisburgo e al Musikverein di Vienna), Germania, Giappone, Italia (al Maggio Musicale Fiorentino, alla Sagra Musicale Umbra di Perugia, al Rossini Opera Festival di Pesaro, ad Anima Mundi di Pisa, a MiTo SettembreMusica di Torino e alla Biennale Musica di Venezia), negli Stati Uniti d’America, in Svizzera e in Ungheria. Sul suo podio sono saliti, fra gli altri, direttori quali Claudio Abbado, Riccardo Chailly, Jesús López-Cobos, Sir Neville Marriner, Riccardo Muti, Sir Jeffrey Tate. Dopo la quasi trentennale guida di Andrea Mascagni, alla direzione artistica si sono avvicendati Hubert Stuppner, Gustav Kuhn, Daniele Spini e Giorgio Battistelli (dal 2021).

Donato Renzetti

Tra i più celebri direttori d’orchestra della scuola italiana, Donato Renzetti è Direttore Musicale del Macerata Opera Festival, della Filarmonica Rossini oltre che Direttore Emerito del Teatro Carlo Felice di Genova. Ha diretto alcune tra le più importanti orchestre del panorama internazionale, nei più famosi teatri del mondo, oltre che in tutti i maggiori teatri italiani. È stato regolarmente ospite dei maggiori festival internazionali e Direttore Principale dell’Orchestra Internazionale d’Italia, Direttore Principale dell’Orchestra Regionale Toscana, Direttore Principale Ospite del Teatro de Sao Carlos in Portogallo e Direttore Artistico e Principale dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana. Dal 2015 è Direttore Musicale della Filarmonica Gioachino Rossini. La sua discografia comprende registrazioni sinfoniche e operistiche. Con la Filarmonica Gioachino Rossini ha registrato tutte le Ouverture di Rossini distribuite nel 2018 in occasione dell’anniversario del grande compositore pesarese. Recentemente sono state pubblicate in DVD due opere rare di Respighi con i complessi del Teatro Lirico di Cagliari e la prima edizione audiovisiva dell’opera di Bellini Bianca e Fernando, con i complessi del Teatro Carlo Felice di Genova (2022). Per 30 anni ha insegnato direzione d’orchestra presso l’Accademia Musicale Pescarese: dai suoi corsi sono usciti i migliori direttore d’orchestra italiani oggi in attività.