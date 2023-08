Al Parco Bissuola arriva la cantautrice Fatoumata Diawara

L’ultimo appuntamento live di Palcoscenici Metropolitani, il programma estivo di spettacoli dal vivo organizzati in tutto il Comune di Venezia, si terrà il 6 settembre, in piazzale Divisione Acqui al Parco Bissuola, con Fatoumata Diawara, cantautrice, chitarrista e attrice originaria del Mali, che presenta il nuovo disco “London Ko”. Uno stile personalissimo, il suo, consacrato dall’ultimo disco in studio, "Fenfo", che le è valso la nomination ai Grammy Awards e ai Victoires de la Musique nel 2019.

Dopo il cantautore Diodato, a Mestre arriva la musica incredibile della cantautrice che sta suonando nei palcoscenici nazionali e internazionali. Fatou, tra le voci più intense nel panorama internazionale della world music, immerge il pubblico nel suo universo eclettico e all’avanguardia, unendo le forze con Damon Albarn (Gorillaz, Blur), che coproduce alcuni brani dell’album. Una musica che porta contemporaneamente colori diversi, dall’afrobeat al jazz, pop, electro e persino hip hop. Più acuta che mai con le parole, la cantante trova un equilibrio perfetto tra suoni sintetici e ritmi tradizionali maliani.

Fatou gioca anche con gli spazi geografici, come si evince dal titolo dell’album, un neologismo che è anche simbolo della sua collaborazione con Damon Albarn, che dà vita a un nuovo mondo, una fusione tra Bamako e Londra. Un cenno alla ricchezza della mescolanza, all’apertura all’altro e all’importanza dell’interculturalità.

Il concerto è organizzato dal Settore Cultura del Comune di Venezia e da Arteven, Circuito Multidisciplinare Regionale grazie al contributo del MIC riservato a organismi finanziati nell’ambito del Fondo Unico per lo Spettacolo.