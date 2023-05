Alla Fenice il concerto per il 77º anniversario della Repubblica

Il pianista Nicolò Cafaro, vincitore del Premio Venezia 2022, si esibirà in assolo nel concerto straordinario offerto dalla Fondazione Teatro La Fenice alla cittadinanza per celebrare il settantasettesimo anniversario della Festa della Repubblica.

Venerdì 2 giugno 2023, alle ore 17.00 al Teatro La Fenice, il talentuoso artista catanese, classe 2000, interpreterà un programma musicale dal barocco al romanticismo, con l’esecuzione di tre Sonate di Domenico Scarlatti, (la K 380 in mi maggiore la K 9 in re minore e la K 24 in la maggiore), di tre brani pianistici celeberrimi di Frédéric Chopin, i Notturni op. 27 n. 2 e op. 62 n. 2 e la Fantasia in fa minore op. 49; infine dei capricci e degli intermezzi che compongono le 7 Fantasien op. 116 di Johannes Brahms.

L’evento – giunto alla sua diciassettesima edizione – è organizzato in collaborazione con la Prefettura di Venezia, la Regione del Veneto, il Comune di Venezia, la Città metropolitana di Venezia, l’Esercito italiano e la Marina militare. Fin dalla sua prima edizione, il concerto ha presentato al pubblico il giovane vincitore del concorso pianistico nazionale Premio Venezia, uno dei più importanti e qualificati appuntamenti del panorama musicale italiano, organizzato in collaborazione con la Fondazione Amici della Fenice.

Gli inviti per il concerto (posti numerati) possono essere ritirati, massimo due a persona, dalle 10.00 alle 17.00 nella biglietteria del Teatro La Fenice e nella biglietteria Vela di Piazzale Cialdini a Mestre, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Nicolò Cafaro

Classe 2000, si avvicina allo studio del pianoforte sin da giovanissimo. Dal 2011 è allievo di Graziella Concas al Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania e frequenta a tutt’oggi il biennio accademico di secondo livello in pianoforte ove ha già conseguito la laurea con il massimo dei voti e la lode. Si afferma in numerosi importanti concorsi pianistici nazionali e internazionali tra i quali il Concorso Nazionale Giulio Rospigliosi e il Concorso Giovani Musicisti Città di Treviso. A quindici anni è finalista, primo fra gli italiani, alla Vladimir Krajnev Moscow International Piano Competition di Mosca. Vince inoltre il sesto premio alla Ferruccio Busoni International Piano Competition di Bolzano. È seguito anche da Leonid Margarius, e dal 2017 frequenta i corsi di alto perfezionamento tenuti dal maestro presso l’Accademia Pianistica Internazionale di Imola. Tiene il suo primo recital pubblico a dodici anni e ad oggi vanta già una fitta attività concertistica, esibendosi per importanti teatri e istituzioni musicali. Si è esibito come solista in numerosi concerti per pianoforte e orchestra presso alcuni prestigiosi palcoscenici, tra i quali si ricordano il Teatro Sangiorgi di Catania col Terzo Concerto di Beethoven; Teatro Massimo Bellini di Catania; il Teatro Umberto Giordano di Foggia, il Teatro Goldoni di Livorno, il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo. Recentissima è la sua affermazione al Teatro La Fenice di Venezia, con il primo premio al concorso pianistico Premio Venezia.