La musica barocca arriva al Teatro La Fenice con il concerto alla tiorba di Francesca Torelli

La Stagione 2023 di Musikàmera prosegue domenica 23 aprile alle 20.00 sotto il segno della musica barocca, con il concerto alla tiorba di Francesca Torelli: diplomata in liuto col massimo dei voti al Conservatorio di Verona, Torelli si è poi perfezionata alla Guildhall School di Londra con Nigel North, studiando parallelamente canto rinascimentale e barocco con Auriol Kimber.

La tiorba, chiamata in Italia anche chitarrone, è il basso della famiglia dei liuti, ed è apparsa sulla scena musicale in Italia verso la fine del '500. Diversamente dai liuti che hanno corde doppie, la tiorba ha più spesso 14 corde singole, accordate in modo che la corda più acuta non sia la prima, ma la terza. Viene usata per l’accompagnamento e oggi trova largo impiego per la realizzazione del basso continuo nelle opere barocche, ma ha anche un repertorio solistico che solo in questi ultimi anni è stato diffuso, grazie ai concerti e alle incisioni discografiche.



Il programma della serata alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice, dal titolo A tiorba sola da Roma a Parigi, prevede l’esecuzione di brani di quelli che sono considerati i principali autori di musica per tiorba: Girolamo Kapsberger (Canzone prima, Toccata VII, Canario, Preludio e Toccata II arpeggiata), Alessandro Piccinini (Toccata XIII, Corrente VII, Toccata II, Ciaccona), Robert De Visée (Prelude, Les Sylvains e Chaconne), Marin Marais (Le Trolleur), Nicolas Hotman (Prelude, allemande, courante, ballet) e due anonimi, con Canzon francese “La gatta” e Les folies d’Espagne.