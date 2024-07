Ginga canta per la rassegna "Women For Freedom In Jazz 2024"

Le più originali voci femminili del jazz cantano per le donne del mondo in stato di fragilità: prosegue la rassegna "Women For Freedom In Jazz 2024" sulla terrazza panoramica dell’Hotel Carlton di Venezia.

Giovedì 11 luglio alle 21, Ginga, insuperabile regina del gospel, ci porterà in viaggio tra i colori soul, neosoul e jazz della sua anima con il progetto “Deep in My Soul”, accompagnata dal pianista Alessandro Omiciuolo. Tutte le sfumature della sua voce si raccolgono in un solo concerto che passa dai grandi classici reinterpretati in chiave contemporanea ai brani di artisti emergenti che stanno continuando a scrivere la storia di questi generi musicali.

Diventata ormai un appuntamento consolidato e atteso, la rassegna ideata e diretta da Elena Ferrarese vuole omaggiare le artiste del passato che hanno, sì, segnato la storia della musica, ma che hanno anche lottato per la propria emancipazione e la propria libertà di espressione, spesso attraversando storie di violenza e stigmatizzazione. Si tratta, nello specifico, di una maratona di concerti nel segno dell'enogastronomia e della solidarietà a sostegno dell’organizzazione umanitaria Women for Freedom. Grazie alle precedenti edizioni, sono stati donati complessivamente 30mila euro.

"Women for Freedom in Jazz" è una rassegna musicale nata nel 2017 nell’intento di supportare Women for Freedom, associazione indipendente, apartitica e aconfessionale che quest’anno compie 10 anni, fondata con l’obiettivo di realizzare e sostenere progetti umanitari per offrire protezione, assistenza, integrazione e riabilitazione a donne, bambine e bambini vittime di tratta, sfruttamento sessuale, violenza e povertà in Italia e nel mondo. Women for Freedom promuove inoltre la cultura del rispetto. Durante i concerti, si fanno conoscere le tematiche di cui si occupa l’associazione e viene distribuito del materiale informativo.

I concerti si tengono sulla terrazza Top Of The Carlton Sky Lounge dell’ultimo piano dell’Hotel Carlton, affacciata sul Canal Grande. L’accesso ai concerti è con cena obbligatoria, senza supplementi, scegliendo ciò che si preferisce tra le specialità del menu alla carta del Ristorante La Cupola. L’evento è inserito nel palinsesto delle iniziative “Le Città in Festa” del Comune di Venezia.