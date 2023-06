Concerto gratuito dei solisti della Giovane Orchestra Metropolitana

In occasione della chiusura dell’anno accademico 2022/23, l’Università Popolare Mestre organizza un concerto che si terrà lunedì 12 giugno alle ore 18.00 presso il Centro Culturale Santa Maria delle Grazie, in via Poerio 32.

I solisti della Giovane Orchestra Metropolitana, diretti dal Maestro Pierluigi Prian, eseguiranno brani di Margolis, Lavry, Finzi, Sonnenfeld, Levi, Piazzolla, Jenkins. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.