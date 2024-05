Il giovane talento Giovanni Andrea Zanon suona Vivaldi a Noale

La Rocca di Noale, teatro naturale all’aperto, ospiterà uno degli eventi più importanti dell’estate musicale. Le Quattro Stagioni, composte nel 1724 da Antonio Vivaldi e tra le raccolte musicali più famose al mondo, verranno eseguite venerdì 5 luglio – a trecento anni dalla loro genesi – da Giovanni Andrea Zanon, uno dei più talentuosi e famosi giovani violinisti internazionali, accompagnato dall’Orchestra di Padova e del Veneto, che in quasi sessant'anni di attività si è affermata come una delle principali orchestre italiane. L'appuntamento è previsto alle ore 21.15; in caso di maltempo sarà rinviato a domenica 7 luglio.

Il programma del concerto prevede anche l’esecuzione della serenata in Sol maggiore k 525 di Wolfgang Amadeus Mozart, universalmente nota come Eine kleine Nachtmusik. L'evento è organizzato dall’associazione Talentree di Noale che mira alla valorizzazione del talento e che alcuni anni fa aveva ospitato Giovanni Andrea Zanon, ancora giovanissimo. Sul palco anche tre talenti noalesi: Silvio Celeghin (clavicembalo), Giacomo Grespan (violoncello) e Angelo Liziero (contrabbasso).

Collaborano l’associazione Marzo Organistico, Pro Loco di Noale, Musica Chioggia, Rotary Club Noale dei Tempesta, con il patrocinio di Regione del Veneto, Città Metropolitana di Venezia, Comune di Noale. Il ricavato sarà devoluto a Medici con l’Africa Cuamm.