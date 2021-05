Concerto in onore di Giovanni Morelli a dieci anni dalla scomparsa

Nel decennale della scomparsa di Giovanni Morelli, musicologo e amatissimo docente dell’università Ca’ Foscari, il dipartimento di filosofia e beni culturali dell’ateneo veneziano in collaborazione con fondazione Ugo e Olga Levi e associazione archivio Giovanni Morelli ha organizzato per il 14 maggio (ore 17.30) un concerto per ricordarlo.

L’evento, dal titolo Per Giovanni Morelli, avrà luogo con collegamento in streaming (su Youcafoscari, il canale Youtube dell’ateneo) dall'auditorium Santa Margherita, dove si terrà il concerto del Quartetto Prometeo, con musiche di György Kurtag, Francesco Filidei, Ludwig Van Beethoven e una prima esecuzione assoluta di un’opera di Salvatore Sciarrino. Il concerto sarà preceduto dagli interventi di Michele Girardi (docente di Storia della musica e drammaturgia musicale, Università Ca’ Foscari), Roberto Calabretto (presidente del comitato scientifico della fondazione Levi, Andrea Liberovici (presidente associazione Giovanni Morelli).

È stata scelta la data simbolica del 14 maggio, giorno della nascita di Giovanni Morelli (Faenza 1942 - Venezia 2011) per rendere omaggio alla sua figura di musicologo e docente di chiara fama dell'ateneo, dove ha insegnato storia della musica contemporanea, filologia musicale, musicologia sistematica e storia e critica del testo musicale. L’iniziativa del 14 maggio si concluderà con la proclamazione dei vincitori della borsa di studio “Giovanni Morelli” dedicata a lavori di tesi in ambito musicologico che valorizzino i campi di ricerca privilegiati dallo studioso.

Programma del concerto

Quartetto Prometeo

SALVATORE SCIARRINO

Généalogie du Sacre da Domenico Scarlatti (2014)

I Andante cantabile (Sonata in mi bemolle maggiore, K. 474, L. 203)

II Allegro (Sonata in sol maggiore, K. 105, L. 204)

prima esecuzione assoluta

GYÖRGY KURTÁG

Aus Der Ferne V. Alfred Schlee in memoriam (1999)

Secreta. Funeral Music in memoriam László Dobszay (2011)

FRANCESCO FILIDEI

Due trascrizioni da Merula e Trabaci (2013)

Consonanze Stravaganti (da Giovanni Maria Trabaci)

Ciaccona (da Tarquinio Merula)

GYÖRGY KURTÁG

Hommage à András Mihály, 12 microludi op. 13 (1977-1978)

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Quartetto per archi n. 11 in Fa minore op. 95, Serioso