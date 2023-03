Giovanni Truppi in concerto al Teatro del Parco di Mestre

Sabato 1 aprile alle ore 21.00 il Teatro del Parco di Mestre, dopo cinque giorni di residenza artistico-musicale, ospita la data zero del nuovo tour di Giovanni Truppi. Concerto e residenza sono parte della stagione youTHeater, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Farmacia Zooè, Macaco e Live Arts Cultures, e realizzata grazie ai fondi europei Ponmetro 2022.

Nato e cresciuto a Napoli, Giovanni Truppi si forma musicalmente al pianoforte, strumento al quale però preferisce, una volta sul palco, la chitarra. Con una carriera artistica ricca di premi, progetti e collaborazioni molto importanti all’interno del panorama musicale italiano, e la partecipazione al festival di Sanremo 2021, Giovanni Truppi, cantautore che attinge egual misura ai linguaggi diversi del jazz, del blues, del rock e del punk sarà in residenza al Teatro del Parco per cinque giorni - dal 27 al 31 marzo 2023 - con i suoi musicisti e i suoi tecnici, per preparare lo spettacolo legato al nuovo album e regalarci la data zero del suo nuovo tour.

Online sulla piattaforma Infinite Possibilità l'artista ci accompagna alla scoperta del suo nuovo percorso creativo, una mappa digitale che ci guida in un viaggio sonoro e artistico, una geografia immaginaria dalle coordinate inedite e sorprendenti.

Ingresso libero su prenotazione obbligatoria.