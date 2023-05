All'Anda Venice Hostel il concerto dei GmG & The β Project, poliedrici musicisti veneziani

Ogni giovedì, a partire dalle 21.30, concerti e musica live ad Anda Venice Hostel: dal rock al pop con artisti italiani e internazionali tra cocktail, buon cibo e tanto divertimento. Giovedì 11 maggio a esibirsi saranno i GmG & The β Project, poliedrici musicisti del territorio veneziano.

GmG & The β Project

I GmG & The β Project nascono a Venezia e ramificano la propria musica per raggiungere stili differenti, mantenendo però un'identità sempre forte e riconoscibile. L'idea è semplice quanto innovativa: è il genere che si deve piegare al messaggio, non viceversa. Per fare ciò, The Beta Project somma tutte le differenti ispirazioni dei suoi polistrumentisti, tanto strumentalmente quanto stilisticamente: un reggae sparirà in un funk tutto da ballare, il rock incontrerà il folk dei bassifondi, un rap si perderà nei meandri di melodie asiatiche. A questo si aggiunge una grande dose di spettacolo per immergere lo spettatore dentro l'atmosfera energica e intensa di The Beta Project.