Torna la musica dal vivo all'Hard Rock Cafe di Venezia

Il 2022 riapre le porte di Venezia alla musica dal vivo nel cafe di Bacino Orseolo. A partire dal 13 gennaio, ogni giovedì dalle 22, il calore e il ritmo della live music tornano ad animare le serate dell’Hard Rock Cafe.

Dani Duo in concerto all'Hard Rock Cafe

A inaugurare la stagione dei live i Dani Duo, con la voce di Dani de Zan e la tastiera di Federico Gava che insieme ripercorrono la meravigliosa musica folk, soul country e blues americana degli anni '60 e '70 con qualche riferimento alla tradizione pop inglese (Johnny Cash, Beatles, Ray Charles, Amy Winehouse etc) e in più propongono alcuni brani inediti di Dani.

Cantante moderna e autodidatta, Dani è fortemente ancorata agli anni Sessanta e vive la sua esperienza musicale con la tipica filosofia hippie che contraddistingue gli artisti di quel tempo. Il suo sound è un fresco mix di musica blues, folk e soul che ha conquistato l’Italia e che ora sta invadendo l’Europa; autrice e cantante, suona da qualche anno in Spagna, Inghilterra, Germania e Svizzera. Coerente alla sua natura trasparente, ma determinata, le sue canzoni mirano a stupire e coinvolgere creando atmosfere allegre, ma anche emozionanti ed intime.

Dani, ha suonato in vari Festival locali ed internazionali e ha all’attivo tre album di brani inediti (“Easy”, “Just like Jesus”, “What if I was a blues?”), collabora da anni con artisti quali Aldo Betto, Lovesick Duo, Giacomo & Mauro Da Ros, Cocco Marinoni e molti altri, presenti nei suoi album.

Per info e prenotazioni contattare: venice.salesmanager@hardrock.com; +39 041 5229665