Hauser a Jesolo: il fondatore dei 2Cellos porta il suo tour mondiale al Palazzo del Turismo

Hauser, il bad boy degli strumentisti, torna in Italia per la prima volta da solista con uno spettacolo unico. L’artista, membro fondatore dei 2Cellos, farà tappa domenica 22 ottobre alle 21 al Palazzo del Turismo di Jesolo con il tour mondiale "Rebel with a Cello”, nel concerto organizzato da DuePunti Eventi.

L’artista e visual artist ha lanciato il nuovo progetto musicale offrendo al pubblico la sua caratteristica performance pirotecnica insieme ad uno stile romantico ed un sound pieno di sentimento. Oltre alle performance già amatissime dal pubblico, come il famoso "Beach Party” e i paesaggi musicali da sogno come "Alone Together", il primo tour di “Rebel with a Cello" presenta un terzo atto fatto di rock e ritmiche retrò inserite in più attuali tracce dance. Queste ultime sono tratte dal nuovo album solista di Hauser, dal titolo “The Player”, disponibile già in tutto il mondo.

Uno spettacolo visionario, spettacolare, anticonformista. Il successo di Hauser va ben oltre i suoi molti milioni di follower su YouTube, Facebook e Instagram, con una platea di fan appassionata e internazionale che continua a crescere. Con miliardi di stream audio e visualizzazioni video, il violoncellista croato è un fenomeno globale, capace di unire diverse generazioni di amanti della musica.

Biglietti in vendita nel circuito Ticketone (on line e punti vendita).