All'Auditorium Lo Squero Hopkinson Smith interpreta la musica per liuto del XVI secolo

La stagione concertistica 2023 di Asolo Musica – Veneto Musica si impreziosisce, domenica 3 dicembre alle 16.30 presso l'Auditorium Lo Squero, di un concerto straordinario del liutista Hopkinson Smith, grande icona della musica antica definito dalla stampa internazionale come il «supremo poeta del liuto» e «uno degli interpreti più spettacolari dei nostri giorni».

Smith presenta un ammaliante programma di musiche per liuto di autori italiani e francesi, tra Quattrocento e Cinquecento: Francesco Spinacino, Joan Ambrosio Dalza e Pierre Attaingnant. «Questo concerto rappresenta l’opportunità di manifestare la sensibilità veneziana, espressione della cultura della Dominante – spiega – la creatività, la spontaneità e l'invenzione della mente veneziana si trova anche nella prima musica per liuto italiano dall'inizio del '500 pubblicata qui per Ottaviano Petrucci negli anni 1507-1508. Sarà un piacere, per me, tornare nell’Isola di San Giorgio per questa occasione».

Le raccolte di musica per liuto di Francesco Spinacino (1507) e di Joan Ambrosio Dalza (1508) sono delle vere e proprie pietre miliari nella storia della musica. Uscite dal torchio della stamperia veneziana di Ottaviano Petrucci, le due raccolte contengono non solo la prima musica per liuto ad essere mai stata stampata, ma anche, a parte alcune intavolature che ci sono pervenute in forma di frammenti, sono le prime vere fonti di musica per lo strumento che siano giunte a noi. Entrambe testimoniano la fioritura di una cultura del liuto nata in Italia agli albori del XVI secolo. Ma le intavolature di Spinacino sono piene di inesattezze ed errori: vi sono passaggi di grande coerenza dove è chiara la presenza di genio carismatico; e poi ci si imbatte in assurde non-sequitur, battute mancanti e finali in sospeso che chiedono di essere riallacciati a qualche parte. La sfida per l’interprete è innanzitutto ricostruire un testo coerente, chiarendo e ricostruendo in modo quanto più coerente possibile le lacune.

La musica di Joan Ambrosio Dalza è il perfetto complemento al "Ricercare in forma libera" di Spinacino. La gran parte delle sue pagine sono direttamente ispirate dalle danze popolari che vengono da Dalza organizzate in gruppi simili alle suite. La sua energia, la capacità d’invenzione e le fioriture virtuosistiche sono sempre presenti e gli affezionati della Country Music vi ritroveranno qualcosa che ha un occasionale riferimento al Bluegrass.

Alternate alle musiche di Spinacino e Dalza, il concerto prevede la musica delle prime intavolature per liuto francesi. Le due collezioni furono stampate nel 1529 e nel 1530 da Pierre Attaingnant e contengono preludi improvvisati, musiche da ballo, nonché alcune delle più belle raccolte di Chanson di sempre. Il programma verrà eseguito su un liuto a sei cori con corde all’ottava dal 3° al 6° coro. Questa soluzione, con la sua squillante chiarezza e risonanza più brillante, deriva da una tradizione del tardo XV secolo ed è implicita nella musica stessa. Con biglietto integrato il pubblico avrà la possibilità di visitare la Fondazione Cini, il Labirinto Borges, il Bosco con le Vatican Chapels e il Teatro Verde.