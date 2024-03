Il Volo in concerto in Piazza San Marco

Reduce dalla partecipazione in gara al 74° Festival di Sanremo, Il Volo sarà protagonista di un concerto in Piazza San Marco il prossimo 4 luglio. L'annuncio segue quello della doppia data dei Pooh, protagonisti nei giorni successi (5 e 6 luglio) nel salotto buono della città.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Il trio, formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, ha deciso di festeggiare con il pubblico italiano i 15 anni di carriera e di lunga amicizia, portando sul palco i nuovi brani del primo disco di inediti, oltre ai più grandi successi della tradizione musicale italiana e quelli del proprio repertorio.

L'evento si inserisce all'interno del tour "Tutti per Uno - Capolavoro", che vedrà il gruppo impegnato esibirsi in tutta Italia nel corso dell'estate. «Dopo l'annuncio dei Pooh - ha commentato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro -, un’altra bella notizia che conferma la nostra volontà di portare la grande musica in città». I biglietti saranno presto in vendita nel circuito TicketOne.