La samba brasiliana di Jaques Morelenbaum in concerto a Venezia

È uno dei protagonisti della XV edizione di Venezia Jazz Festival, il festival firmato da Veneto Jazz che in questi mesi ha portato la grande musica in laguna: Jaques Morelenbaum con il suo Cellosam3atrio sarà sabato 22 luglio (ore 19.30) all’Auditorium Lo Squero della Fondazione Cini sull’Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia.

Tra gli innumerevoli stili musicali sviluppati in Brasile, il samba e? quello che meglio rappresenta la vasta diversita? culturale di questo paese. Combinando tutti questi elementi, il violoncellista, compositore, arrangiatore, direttore e produttore brasiliano Jaques Morelenbaum offre una visione panoramica della samba, dalle sue radici ai giorni nostri, interpretando composizioni di Dorival Caymmi, Jacob do Bandolim, Antonio Carlos Jobim, Newton Mendonc?a, Carlos Lyra, Joa?o Gilberto, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Joa?o Donato, Egberto Gismonti, nonche? opere di una nuova generazione di compositori, come Luisa?o Paiva e Lula Galva?o, oltre alle loro composizioni originali. Jaques Morelenbaum, con il suo CelloSam3aTrio, porta nella samba un sapore intimo di musica da camera, esaltato da due immensi talenti brasiliani, il chitarrista Lula Galva?o e il batterista Marcio Dhiniz, e a Venezia con un’ospite speciale, Paula Morelenbaum. La formazione parteciperà anche alla World Jazz Jam in programma al Laguna Libre, jazz club del festival, domenica 23 luglio, a partire dalle 20.45.

Jaques Morelenbaum è di Rio de Janeiro, classe 1954, e nei suoi quarantadue anni di carriera musicale ha collaborato con grandi esponenti della musica brasiliana e internazionale, sia in concerti che produzioni fonografiche e cinematografiche. Ha lavorato per dieci anni nella Nova Banda di Antonio Carlos Jobim, per cinque anni ha girato il mondo suonando con Egberto Gismonti, per quattordici anni è stato direttore musicale, arrangiatore e violoncellista di Caetano Veloso, ha collaborato dagli anni Novanta con Ryuichi Sakamoto, recitato e registrato con Sting, Cesária Évora, Mariza, Milton Nascimento, Henri Salvador, David Byrne, Omar Sosa, Bill Frisell, Hubert Laws, Kenny Barron, João Donato, Julieta Venegas, John Scofield, tra molti altri. Dal 2009 al 2014 ha collaborato con Gilberto Gil nel suo progetto Concerto de Cordas e Máquinas de Ritmo. Pubblicato nel 2014 il nuovo album dei Cellosam3atrio: “Saudade do Futuro Futuro da Saudade” (Biscoito Fino/Mirante Discos).