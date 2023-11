Jazz: la super band di Colley, Karlzon, Koppel e Ôströmm in concerto a Venezia

Venezia Jazz Festival Fall edition si prepara ad ospitare uno degli eventi più importanti della rassegna. Sabato 18 novembre, in due concerti alle 19 e alle 21, alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice arriva Portable Infinity, una all star band con quattro dei nomi piu? forti della scena jazz internazionale.

Il leggendario bassista Scott Colley, noto per la sua collaborazione con Herbie Hancock, John Scofield e Carmen McRae, è sia un favoloso bassista che un eminente compositore e uno dei bassisti più ricercati; il super pianista svedese Jacob Karlzon, che da tempo si è affermato come uno dei più importanti eredi di Esbjørn Svensson, e che ha pubblicato una serie di dischi acclamati dalla critica per grandi case discografiche come ACT e Warner; una delle figure più centrali del jazz europeo, il sassofonista Benjamin Koppel che, con i suoi quasi 60 album come solista e le sue collaborazioni con grandi nomi come Joe Lovano, Kenny Werner, Brian Blade, Jim Hall e Randy Brecker, ha dimostrato il suo virtuosismo; il batterista svedese Magnus Ôströmm che si è fatto un nome a livello internazionale con il suo lavoro nell’iconico trio jazz e creatore di stile E.S.T., ma che si è anche fortemente contraddistinto come solista con diverse pubblicazioni a suo nome. Ha anche lavorato con artisti come Pat Metheny e Benny Golson e dimostra con il suo gioco poliedrico e unico di essere senza dubbio uno dei batteristi più importanti d’Europa.

Prevendite: Ticketone e Venezia Unica. (Biglietti: intero 28 euro, ridotto 23 euro).