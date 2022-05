John Paul Keith in concerto all'Hard Rock Cafe

Uno dei più grandi rappresentanti moderni del Memphis Rock’n’Roll sound: John Paul Keith arriva all’Hard Rock Cafe di Venezia, giovedì 19 maggio 2022, per il consueto appuntamento con la musica live a partire dalle 22.

Chi è John Paul Keith

John Paul Keith è un songwriter con quattro album all’attivo su Fat Possum e Last Chance Records, oltre che session man per Stax e Graceland. Il suo sound spazia tra Rockabilly, Garage e Soul. Originario di Knoxville, Tennessee, veterano della scena musicale di Memphis, in diciassette anni il cantante, chitarrista e cantautore John Paul Keith ha pubblicato cinque album, tutti osannati dalla critica, nel solco della migliore tradizione cantautoriale blues e roots rock americana. Il suo ultimo lavoro The Rhythm of the City è stato definito da American Songwriter “uno dei più belli e sinceri album roots dell’anno”.

È attualmente impegnato nel suo quarto tour in Europa, che tocca nove paesi, e si presenta all’Hard Rock di Venezia in versione semiacustica. Per info e prenotazioni contattare: venice.salesmanager@hardrock.com; 041 5229665.