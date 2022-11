La cantante dominicana Josmil Neris in concerto al Fondaco dei Tedeschi

I grandi classici del repertorio americano e italiano interpretati dalla voce scura e coinvolgente della cantante dominicana Josmil Neris. È il nuovo appuntamento del Fondaco dei Tedeschi, negozio di tendenza e di alta artigianalità nel cuore di Venezia, con uno spazio dedicato agli eventi. Firmato in collaborazione con Veneto Jazz, è in programma giovedì 8 dicembre alle 18, con ingresso libero su prenotazione.

“Soul Lovers Night" il titolo del concerto che racconta lo stile espressivo di Josmil Neris, strettamente influenzato dalla black music ma anche da jazz, soul e R&B, senza tralasciare le proprie origini legate alla musica latina. Nel 2018 Josmil Neris è entrata a far parte di Hallelujah Gospel Singers, coro capitanato dalla cantante americana Cheryl Porter con la quale ha collaborato al The Best Live Tour di Zucchero Fornaciari e a trasmissioni televisive. La cantante sarà accompagnata dal pianista Marco Ponchiroli e dal contrabbassista Alvise Seggi.

L’ingresso al concerto al Fondaco dei Tedeschi è libero su prenotazione, scrivendo a fondaco.culture@dfs.com. Le prenotazioni sono aperte dal 29 novembre.