Il gruppo musicale Khayal chiude il cartellone di Candiani Groove 2023

Ultimo appuntamento dell'anno per Candiani Groove: sabato 2 dicembre alle ore 20.30 al Centro Candiani si chiude il cartellone 2023 con il concerto del gruppo Khayal.

Khayal ("immaginazione" in arabo) è un sogno di grande sensualità: la magnifica voce di Raphaëlle Brochet blandisce il violino di Baiju Bhatt, il tutto supportato da Amine Mraihi all'Oud e Shayan Fathi alle percussioni. L'espressività non ha limiti, la geografia è sublimata in una trance estatica quasi sufi. E’ la rappresentazione di un mondo di complicità intima, sottile e tenera.

Amine Mraihi è considerato la voce contemporanea e il volto della musica araba ed è diventato un simbolo universale di intercultura. Il viaggio senza fine di Raphaelle Brochet nel mondo delle arti dello spettacolo e della musica globali l'ha portata a diventare un'artista davvero potente e stimolante.

Baiju Bhatt ha scoperto il violino all'età di sei anni e ha completato gli studi di musica classica al Conservatorio di Losanna fino all'età di 20 anni, specializzandosi poi in jazz e world music.

Shayan Fathi, nato nel 1985 a Teheran in Iran, ha iniziato a suonare la batteria/percussioni all'età di 10 anni in Austria, dove ha rapidamente creato un modo di suonare abile ed è diventato un membro importante nella scena musicale.