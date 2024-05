Il violoncellista Mario Brunello suona Bach e Weinberg all'auditorium Lo Squero

Il prossimo appuntamento di Asolo Musica Veneto Musica nella splendida sala de Lo Squero si terrà sabato 18 maggio e vedrà l’atteso ritorno del celebre violoncellista Mario Brunello, grande artista di fama internazionale costantemente impegnato in personali progetti di ricerca e di approfondimento esecutivo.

Realizzato in collaborazione con Antiruggine e intitolato La giusta distanza, il concerto indaga il denso tema della vicinanza e della “distanza” tra gli artisti nel processo di creazione, lungo una ricerca di equilibrio che si snoda tra nuove modalità espressive e imprescindibili linguaggi di riferimento del passato. In concerto vengono così accostate, in dialogo creativo, pagine di Johann Sebastian Bach con due Sonate per violoncello solo del compositore russo, di origine ebraico-polacca, Mieczyslaw Weinberg (1919-1996), autore ancor oggi poco conosciuto ma con all’attivo una vasta produzione musicale che comprende sinfonie, quartetti per archi, opere, balletti, concerti, colonne sonore per film e musiche di scena per il teatro e il circo.



La giusta distanza, un film di Carlo Mazzacurati di cui ricorre quest’anno il decimo anno dalla scomparsa, è la regola dettata al giornalista protagonista del film per non perdersi nelle emozioni – spiega Mario Brunello –. Una regola che è difficile rispettare quando si tratta di suonare questi capolavori per violoncello solo, le Sei Suite di Bach e le Quattro Sonate di Weinberg, distanti quasi tre secoli tra loro, apparentemente sospese in una loro orbita misteriosa. E invece è proprio l’emozione del loro linguaggio ad annullare la distanza tra musica e sentimento».



In un’intima atmosfera di particolare raccoglimento, ad aprire il concerto è la Suite per violoncello n. 3 BWV 1009 di Johann Sebastian Bach, alla quale segue la Sonata per violoncello n. 3 op. 106 di Mieczyslaw Weinberg, opera che risale al 1971, in quattro movimenti, con momenti di notevole liricità. Il dialogo tra i due autori prosegue nella seconda parte del concerto che vede sul leggio la Suite per violoncello n. 4 BWV 1010 di Bach e la Sonata per violoncello n. 4 op. 140 di Weinberg, composta nel 1985 e suddivisa in tre movimenti. Un programma che, nella diversità degli stili e dei contesti compositivi, crea ponti tra l’antico e il moderno invitando a trovare spunti e connessioni e a lasciarsi guidare dalla profonda intensità interpretativa di Mario Brunello.

Con biglietto integrato il pubblico avrà la possibilità di visitare il complesso monumentale della Fondazione Giorgio Cini, il Labirinto Borges, il Bosco con le Vatican Chapels e il Teatro Verde.