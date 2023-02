Lea Desandre e Thomas Dunford in concerto al Teatro La Fenice

La Stagione 2022 di Musikàmera prosegue mercoledì 8 e giovedì 9 febbraio, alle 20.00 presso le Sale Apollinee del Teatro La Fenice, sotto il segno del barocco con la giovane mezzosoprano francese Lea Desandre, vincitrice nel 2017 del premio Victoires de la Musique come rivelazione della lirica francese e del prestigioso Opus Klassik nel 2022 come Female singer of the year, impegnata insieme con Thomas Dunford, l’Eric Clapton del liuto - come l’ha definito la BBC - nell’esecuzione di Laissez durer la nuit, un programma di musica vocale del Seicento francese che trasporterà gli spettatori in una serata alla corte di Luigi XIV, il Re Sole.



Desandre e Dunford eseguiranno brani di Michel Lambert (Ma bergère est tendre et fidèle - Vos mépris chaque jour - Ombre de mon amant), Marc-Antoine Charpentier (Celle qui fait tout mon tourment - Auprès du feu on fait l’amour - Tristes désert, sombre retraite - Sans frayeur dans ce bois), Sébastien Le Camus (On n’entend rien dans ce bocage - Laissez durer la nuit - Forêts solitaires), Marin Marais (Les Voix Humaines), Honoré d’Ambruys (Le doux silence de nos bois) e Robert de Visée (Gavotte en ré mineur - Chaconne en ré mineur - Prélude et Sarabande en ré mineur - Allemande “La Royale” - Rondeau “La mascarade”). Ogni parola è dipinta musicalmente per suscitare emozioni nell'ascoltatore attraverso il colore della voce e l'improvvisazione del liuto, come in una poesia sonora.