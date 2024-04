Un altro colpo per il Summer Festival: Loredana Bertè in concerto a Mirano

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Loredana Bertè in concerto a Mirano. L'artista, fresca del successo della critica dopo la recente partecipazione al Festival di Sanremo 2024, sarà protagonista al Summer Festival il prossimo 22 luglio. È un altro annuncio "da novanta" per la manifestazione musicale organizzata dall'associazione Volare, che animerà l'estate del Miranese e vedrà alternarsi l'artista calabrese, Achille Lauro, The Kolors, Ricchi e Poveri e Raf, tra gli altri.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Il live di Loredana Bertè rientra nel "Ribelle Summer Tour 2024", che vedrà la cantante viaggiare lungo tutto lo stivale, da nord a sud, da inizio luglio a settembre.