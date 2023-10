Al Laguna Libre il concerto del quartetto di Lorenzo Simoni, giovane talento jazz

Nell’ambito di Venezia Jazz Festival Fall edition, al Laguna Libre, venerdì 3 novembre, ci sarà un giovane talento del jazz italiano, il sassofonista toscano Lorenzo Simoni in quartetto con Danilo Tarso al pianoforte, Giulio Scianatico al contrabbasso e Simone Brilli alla batteria.

Simoni è uno dei vincitori del Premio Tomorrow’s Jazz 2022, il concorso nazionale promosso da Veneto Jazz dedicato agli under 30, e ha acquisito a pieno titolo l’opportunità di suonare in uno dei palcoscenici del festival. Per il pubblico si tratta di una bellissima occasione di ascoltare un quartetto avvincente e di fresca ispirazione, con composizioni arrangiate per la band in modo convincente e funzionale. Simoni, inoltre, dimostra una eccellente padronanza ritmica e suono efficace nei diversi registri dello strumento.

Accomunati da una profonda passione per la ricca tradizione afroamericana, ciascun membro del quartetto si contraddistingue per le molteplici influenze rendendo il gruppo estremamente originale ed eterogeneo. Lorenzo Simoni, sassofonista eclettico e compositore, diviso fra recital cameristici e musica improvvisata, dopo aver suonato per svariati anni con i singoli componenti del gruppo, ha deciso di unire le qualita? ed esperienze di ognuno di loro per creare un quartetto. Il repertorio, caratterizzato da composizioni originali del leader, sviluppa elementi come la melodia, la danza e l’improvvisazione al fine di condurre l’ascoltatore in un’esperienza musicale coinvolgente e sempre nuova.

Il concerto è inserito nella programmazione di Venezia Jazz Festival Fall edition #6, organizzato da Veneto Jazz con il supporto di Ministero della Cultura e Regione del Veneto, il patrocinio della Città di Venezia e in collaborazione con Fondazione Teatro La Fenice e Fondazione Giorgio Cini. Informazioni e prenotazioni online oppure whatsapp al numero +39 041 2440031