Alla Fenice il concerto del one-man band Luca Ciarla

È Luca Ciarla con la sua solOrkestra il nuovo protagonista della settima edizione di Jazz&, la rassegna di jazz e contemporary che guarda alle contaminazioni e alle nuove sonorità, organizzata da Veneto Jazz. Venerdì 8 marzo, con inizio alle 19.30, alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice, questo alchimista del violino crea le sue musiche con un pedale loop, la sua voce e diversi strumenti giocattolo.

Ciarla eseguirà in solo e rigorosamente dal vivo tutta la partitura della sua orchestra, suonando il violino anche come una chitarra, un violoncello o una percussione. In questo fantasioso mondo musicale Luca canta, fischia, suona altri strumenti e aggiunge nuove improvvisazioni; la musica si evolve continuamente trasformandosi in un’affascinante solOrkestra. In programma composizioni originali intrise di atmosfere mediterranee, dal sapore minimalista, e insoliti arrangiamenti della tradizione popolare italiana.

Violinista creativo e sorprendente, Luca Ciarla supera agilmente i confini tra i generi per tracciare un percorso musicale innovativo, una magica seduzione acustica in perfetto equilibrio tra scrittura e improvvisazione, tradizione e contemporaneità. Il suo stile inconfondibile lo ha portato ad esibirsi con successo in festival e rassegne concertistiche di jazz, classica e world music in 70 paesi al mondo; dal Montreal Jazz Festival al Performing Arts Centre di Hong Kong, dal Celtic Connections in Scozia al Festival Villa-Lobos di Rio de Janeiro, dal Melbourne Jazz Festival all’Auditorium Parco della Musica di Roma.