Il tenore Luca Minnelli in concerto al Teatro Toniolo

Il tenore Luca Minnelli, alias Luca Foffano, portavoce della grande tradizione italiana melodica nel mondo, si esibirà nella sua Mestre al Teatro Toniolo, sabato 10 dicembre alle 21, dove presenterà dal vivo le canzoni del suo album “La voce è musica”, distribuito da Self. Si tratta di un disco che contiene il singolo “Forever and Ever With You” di Stefano Panizzo con un assolo del leggendario Brian May, chitarrista dei Queen e un duetto vocale con la brava Kerry Ellis ma anche la ballad “La voce è musica”, partitura di Francesco Sartori che con il compianto Lucio Quarantotto ha firmato la canzone italiana più venduta all’estero: “Con te partirò”. Il testo, del nuovo brano invece, è del cantautore e docente Fabio Caon.

Il repertorio

Il tenore ci tiene ad affermare che il concerto del Toniolo conterrà solo una piccola parte di brani lirici (“Nessun dorma” e “Largo al factotum”) perché si tratterrà di un’esibizione basata principalmente su canzoni d’autore moderne con atmosfere musicali influenzate anche dal rock.

La scaletta della serata sarà basata sui brani de “La voce è musica”, album disponibile in tutti gli store digitali e nei negozi La Feltrinelli. Il disco, che si avvale degli arrangiamenti del maestro Diego Basso, è stato registrato con degli ospiti speciali, come il chitarrista Stef Burns, da anni componente della band di Vasco Rossi e collaboratore di Alice Cooper, Joe Satriani, Steve Vai, Sheila E., Robert Fripp e Michael Bolton, e il batterista Lele Melotti che ha suonato con Fabrizio De André, Claudio Baglioni, Franco Battiato e Renato Zero.

Il lavoro discografico si articola in 12 canzoni, due inediti, “Forever With You” e “La voce è musica”, e 10 successi internazionali, tra cui “Un amore così grande”, “La mia canzone al vento”, “Perdere l’amore”, “Caruso” e “Rose su rose” di Mina, registrata in tonalità originale femminile con un Luca Minnelli in splendida forma, che canta ben 12 do di petto.

Gli ospiti e la band

Al Teatro Toniolo, l’artista sarà accompagnato della sua fedele band, composta da Daniele Labelli (pianoforte), Roberto Colussi (chitarra), Francesco Boldini (chitarra), Nadir Mazzarotto (percussioni), Paolo Prizzon (batteria), Alvisse Seggi (basso e contrabbasso) e Cristian Labelli (tastiere). Inoltre, ci sarà un quartetto d’archi, guidato dal primo violino Nicola Breda. L’ingegnere del suono sarà Andrea Carli, programmazione e art director Stefano Panizzo, regia e art director Maria Dal Rovere.

Ospite d’onore della serata sarà Francesco Sartori che suonerò il pianoforte in una serie di brani di sua composizione: “Con te partirò”, “La voce è musica”, “Canto della terra” e “If only”, versione inglese di “Qualcosa più dell’oro”, brano portato al successo da Andrea Bocelli e Dua Lipa. Un’altra presenza di prestigio sarà quella di Francesca Maionchi, soprano lirico di successo che fa parte del cast dei tour internazionali di Andrea Bocelli . La cantante duetterà con Minnelli in un emozionante medley dedicato alle colonne sonore dell’indimenticabile Ennio Morricone.

Infine, canteranno con il protagonista del concerto anche Gianni Scribano e Lietta Naccari. Non mancheranno dei momenti di danza con due ballerini internazionali: Indira Casin Herrera e Marcel Goran. La produzione prevede anche un maxi schermo su cui saranno proiettate delle immagini che accompagneranno la musica.

Prevendite

I biglietti potranno essere acquistati in prevendita sui circuiti Vivaticket, Ticketone e Vela, presso i punti vendita Mediaworld e al botteghino del Toniolo la sera dello spettacolo.