Mannarino in concerto a Jesolo

Mannarino ha annunciato le nuove date dell tour “Corde 2023”, ciclo di appuntamenti estivi che vedranno il cantautore romano sul palco del Suonica Festival di Jesolo. L'appuntamento è per domenica 23 luglio 2023, al Parco Pegaso. I biglietti sono in vendita sui circuiti Ticketsms e Ticketone.

Mannarino arriva da un 2022 ricco di concerti, dopo un tour che ha toccato tutta Italia fino al gran finale all’Arena di Verona. I suoi concerti si sono svolti in primavera nei principali club e anche durante l’estate tra set speciali in situazioni naturalistiche, oltre che live con full band, occasioni che si sono dimostrate occasioni per continuare a lasciarci trasportare dall’irrazionalità e dal senso magico della vita. L’artista va così ad aggiungersi ai già annunciati Tananai (2 agosto - Spiaggia del Faro) e al Teenage Dream party, format rivelazione del 2023, con ospiti i Sonohra (22 luglio - Parco Pegaso).

Suonica Festival è una rassegna musicale ideata dall’omonima agenzia trevigiana che gestisce i live club New Age di Roncade e Hall di Padova, specializzata nel web marketing e nella produzione di grandi eventi. Arrivato alla sua terza edizione, Suonica Festival l’estate scorsa ha ospitato i migliori artisti dell’attuale scena pop italiana: Irama, Madame, Rkomi e Fulminacci a Jesolo; Ariete, La Rappresentante di Lista, Bresh e Tananai nella città balneare di Caorle, e un suggestivo concerto all’alba del pianista Remo Anzovino nella Spiaggia della Madonnina di Caorle. Tutti i prossimi annunci, info e biglietti su: www.suonicafestival.it.