In scena alla Fenice il Marcin Wasilewski Trio, stella del jazz polacco

Venezia Jazz Festival Fall edition #6 ritorna nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice sabato 4 novembre, alle ore 19.30, con un trio d’eccezione, quello del pianista polacco Marcin Wasilewski, artista ECM, che guida uno dei migliori piano jazz trio europei in circolazione, con Slawomir Kurkiewicz al contrabbasso e Micha? Miskiewicz alla batteria.

Il trio da anni è riconosciuto dalla critica internazionale come una delle formazioni jazz più straordinarie e uniche della sua generazione. Nel 2024 festeggerà 30 anni, con alle spalle sette album per la ECM, tre album con il compianto Tomasz Stanko nel suo quartetto, oltre a numerose altre collaborazioni con star del mondo del jazz come Charles Lloyd, Joe Lovano, Nils Petter, Branford Marsalis, Jan Garbarek, Manu Katche, Al Foster, Arild Andersen e molti altri. L’ultimo album, "En attendant" (ECM, 2021), testimonia la vasta immaginazione dei musicisti e il lucido linguaggio musicale del gruppo che integra l’influenza proveniente da fonti disparate. Il leader del trio, Marcin Wasilewski, ammirato dal pubblico per la straordinaria consapevolezza musicale, l'attenzione al suono e l'enorme talento nel creare la drammaticità delle sue composizioni, nel 2009 è stato nominato da Down Beat “Piano Rising Star” e oggi è considerato uno dei musicisti più interessanti della scena jazzistica europea.