Marco Mengoni inaugura il suo tour estivo allo stadio di Bibione

Il Festival di Sanremo e poi una nuova estate negli stadi: Marco Mengoni si appresta a vivere un 2023 da protagonista, dopo l’uscita della seconda parte del progetto discografico “Materia” e dopo aver vissuto a giugno la sua prima volta a San Siro e all’Olimpico. Due date sold out a cui è seguito poi un tour nei palazzetti, anche questo andato tutto esaurito. #MarcoNegliStadi2023 - tour prodotto da Live Nation Italia che porterà l’artista nei principali stadi italiani - debutterà sabato 17 giugno 2023 allo Stadio Comunale di Bibione, che si riconferma punto di riferimento per le “date zero” dei più importanti artisti italiani.

I biglietti per il concerto di Marco Mengoni a Bibione, organizzato da Fvg Music Live e Vigna PR in collaborazione con il Comune di San Michele al Tagliamento e Bibione Live, saranno disponibili dalle 10 di martedì 6 dicembre 2022, sulle piattaforme www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

«Dopo l’esperienza della scorsa estate - dichiara il Sindaco di San Michele al Tagliamento, Flavio Maurutto - Bibione si riconferma palcoscenico ideale per il banco di prova dei grandi concerti. Siamo onorati di ospitare la data zero di Marco Mengoni, un artista in grado di emozionare trasversalmente tutte le generazioni attraverso performance originali e messaggi profondi. Eventi di questo calibro rappresentano per Bibione uno sforzo non indifferente ma i risultati che ne derivano e l’entusiasmo con cui vengono accolti dall’intera località non possono che ripagare la fatica e le risorse investite».