Marco Polo: la grande musica di Ennio Morricone sul palco di Piazza San Marco

Sono tra le pagine musicali piu? belle ed emozionanti scritte dal maestro Ennio Morricone. La colonna sonora dello sceneggiato Marco Polo, prodotto da Rai nel 1982, sarà eseguita in prima assoluta il 29 giugno, alle ore 21, in Piazza San Marco a Venezia, nell’ambito delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte del viaggiatore e mercante veneziano.

"Ennio Morricone - Marco Polo Soundtrack", una produzione Zen Production realizzata in collaborazione con Veneto Jazz e con il patrocinio della Città di Venezia, del Comitato nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Marco Polo e di Vela Spa, su un progetto dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, in scena con iCantori Veneziani, con la direzione di Danilo Rossi, prima viola del Teatro alla Scala di Milano.

Si tratta di un’occasione unica per ascoltare, da un’orchestra dal vivo, le intramontabili melodie del maestro Morricone su partiture originali, accompagnate dalle immagini di uno degli sceneggiati di maggior successo della Rai, con la regia di Giuliano Montaldo (1930-2023). Una produzione inedita, che abbraccia musica, cinema e storia, resa possibile dalla collaborazione con Rai, che ha messo a disposizione le immagini, e con la famiglia Morricone, che ha concesso le partiture originali.

«È con piacere - dice il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro - che annunciamo questo concerto in Piazza San Marco che celebra, con uno spettacolo inedito di musica, cinema e storia, Marco Polo ed Ennio Morricone. Un evento che si inserisce nel calendario delle celebrazioni per #MarcoPolo700. Quale migliore palcoscenico se non il cuore della nostra città per celebrare questo connubio di arte e cultura?».

Nel corso delle serata, verranno proiettate anche le immagini, provenienti dall’Archivio Montanaro, del backstage delle scene di Piazza San Marco, ricreata in una spiaggia del Lido di Venezia in zona Malamocco; così come saranno riproposti i costumi dell’atelier di Stefano Nicolao, realizzati per le scene in Tibet, sotto la direzione del regista Giuliano Montaldo e del costumista Enrico Sabatin.

La colonna sonora di Marco Polo conta 36 brani per oltre due ore di musica. Uscita su vinile nel 1983 con etichetta Fonit Cetra, e? stata riproposta su cd doppio con etichetta Rai Trade nel 2004. Lo sceneggiato, un kolossal dai numeri impressionanti e prima collaborazione fra una rete occidentale e una cinese, fu presentato alla stampa e agli addetti ai lavori nel settembre 1982 con una proiezione riservata al Teatro La Fenice alla presenza, tra gli altri, dell’allora presidente della Repubblica Sandro Pertini. Non poteva quindi che essere Venezia il teatro di questo nuovo progetto che incrocia diversi destini, come quello del maestro Danilo Rossi che dirigerà il concerto, il quale racconta di essersi appassionato alla viola proprio ascoltando il Tema di Marco, tanto da acquistare e suonare lo strumento che fu di Dino Asciolla, il solista che incise la colonna sonora nel 1982.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili in prevendita a partire da martedì 23 aprile sul circuito Tickemaster e, a breve, anche su Venezia Unica (on line e punti vendita).