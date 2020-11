Il concerto di Mario Brunello con l’orchestra del Teatro La Fenice in live-streaming

Sarà Mario Brunello, nella doppia veste di direttore e solista, a inaugurare la breve ma intensa rassegna di concerti in diretta streaming trasmessi dal Teatro La Fenice e dal Teatro Malibran di Venezia e diffusi gratuitamente a tutto il pubblico del web tramite il sito www.teatrolafenice.it e il canale YouTube della Fondazione Teatro La Fenice.

Sabato 14 novembre 2020, alle ore 17.30, l’acclamato violoncellista veneto si esibirà insieme all’Orchestra del Teatro La Fenice suonando pagine di Bach, Mozart e Hadyn, in un evento dal grande fascino non solo da punto di vista strettamente musicale: il concerto sarà infatti l’occasione per una nuova inaugurazione del secondo palcoscenico veneziano. Dopo la ristrutturazione generale, ora il pubblico potrà ammirare al Malibran una scena di dimensioni raddoppiate rispetto al tradizionale allestimento, grazie all’innalzamento della buca d’orchestra all’altezza del palcoscenico: un set congeniale a fare in modo che solista e orchestra possano esibirsi insieme mantenendo il distanziamento sociale, e allo stesso tempo che il pubblico – una volta che potrà tornare in sala – possa godere di un’acustica ancor più raffinata.

Il programma musicale del concerto è un omaggio al classicismo: dopo un’introduzione con il corale «Zion hört die Wächter singen», in versione strumentale, dalla cantata «Wachet auf, ruft uns die Stimme» bwv 140 di Johann Sebastian Bach, l’Orchestra del Teatro La Fenice diretta da Mario Brunello eseguirà infatti la Maurerische Trauermusik in do minore kv 477 di Wolfgang Amadeus Mozart e la splendida Sinfonia n. 45 in fa diesis minore, nota come Sinfonia degli addii, di Franz Joseph Haydn; nella parte centrale del programma Brunello sarà il violoncello solista del Concerto per violoncello n. 1 in do maggiore di Haydn.

Main partner dell’evento è Intesa Sanpaolo: da diversi anni il Teatro La Fenice di Venezia, con le sue Stagioni Liriche e Sinfoniche, rappresenta un riferimento fondamentale per la vita artistica e culturale degli italiani e non solo. Intesa Sanpaolo, per il terzo anno consecutivo, conferma il sostegno ai suoi spettacoli, dando continuità all'impegno preso con la storica istituzione veneziana, e in generale con il Paese, in un momento in cui l’arte e la cultura sono più che mai necessarie.