Mario Brunello in concerto a San Giorgio Maggiore

Un nuovo capitolo si aggiunge al percorso di ascolto che Asolo Musica a Lo Squero, rassegna concertistica con la direzione artistica di Federico Pupo, dedica alla musica di Johann Sebastian Bach. Sabato 12 novembre alle 16.30, all’Auditorium Lo Squero, della Fondazione Giorgio Cini, moderna sala da concerto sull’Isola di San Giorgio Maggiore con splendida vista sulla laguna di Venezia, torna in scena Mario Brunello accompagnato dall’inseparabile violoncello piccolo a quattro corde, copia esatta di un Amati di inizio Seicento, dal suono intenso e avvolgente.

Dopo aver inaugurato la stagione a inizio estate, il grande violoncellista si cimenterà nella seconda tappa dell’esecuzione dell’integrale delle Sonate e Partite per violino solo di Bach, caposaldo indiscusso nella storia della musica. Composte negli anni dal 1717 al 1723, le sei Sonate e Partite per violino solo rivelano una somma capacità inventiva e sono tra le composizioni al vertice dell’intera letteratura per violino solo.

Il programma di questa seconda parte del capolavoro bachiano, intitolata Passio, vede in scaletta la Sonata n. 2 in la minore per violino BWV 1003, in quattro movimenti, e la Partita n. 2 in re minore per violino BWV 1004, con la celeberrima Ciaccona in chiusura dei cinque movimenti. Ampia quanto l’insieme dei quattro movimenti precedenti, con sezioni meditative che si alternano a momenti di grande tensione, la Ciaccona è tra le pagine più note della musica strumentale di Bach e riferimento del virtuosismo violinistico.

