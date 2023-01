La stella portoghese Mariza in concerto al Teatro Malibran

Dal Mozambico, dove è nata, al quartiere Mouraria di Lisbona, dove è cresciuta, fino al mondo intero, che l’ha accolta tra le sue voci più emozionanti: in vent’anni di carriera la passione per il fado e una forte personalità musicale hanno portato Mariza alla ribalta internazionale. La cantante portoghese sarà in concerto al Teatro Malibran di Venezia il 29 marzo 2023 (inizio ore 21.00). L’evento, firmato da Veneto Jazz in collaborazione con Fondazione di Venezia e Teatro Stabile del Veneto, si svolge a cura e nell’ambito di Incroci di civiltà, il Festival Internazionale di Letteratura organizzato da Università Ca’ Foscari Venezia e Comune di Venezia.

La carriera di Mariza è costellata di successi, fra album multi-platino e apparizioni su alcuni dei palcoscenici più importanti del mondo: l’Olympia di Parigi, l’Opera di Francoforte, la Royal Festival Hall di Londra, Le Carré di Amsterdam, il Palau de la Música di Barcellona, la Sydney Opera House, la Carnegie Hall di New York, il Kennedy Center di Washington DC, la Walt Disney Concert Hall di Los Angeles – in quest’ultimo caso con una scenografia appositamente disegnata per lei da uno dei più bravi architetti del mondo, Frank Gehry.

Nessun artista portoghese dopo Amália Rodrigues ha vissuto una carriera internazionale così trionfale, accumulando un successo dopo l’altro, recensioni entusiastiche e innumerevoli premi e riconoscimenti internazionali. Fra i suoi partner musicali troviamo Jacques Morelenbaum e John Mauceri, José Merced e Miguel Poveda, Gilberto Gil e Ivan Lins, Lenny Kravitz e Sting, Cesária Évora e Tito Paris, Carlos do Carmo e Rui Veloso. Il suo repertorio, pur essendo saldamente radicato nel Fado classico e contemporaneo, si è evoluto nel tempo includendo nuovi generi musicali, morna capoverdiana, classici brasiliani e spagnoli e altri brani a lei cari.

Mariza si è rivelata essere una grande artista internazionale, molto originale ed estremamente dotata, e dalla quale aspettarsi ancora molto per il futuro. Grazie ai suoi album, acclamati anche dalla critica, Mariza ha accresciuto la passione per il fado, diventando la più illustre ambasciatrice del XXI secolo della musica portoghese nel mondo.

I biglietti del concerto sono disponibili in prevendita nel circuito Ticketone (online e punti vendita) e a breve anche nei punti vendita Venezia Unica.