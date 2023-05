Alla Fenice le composizioni di Martucci, Fano e Schubert

Mercoledì 24 maggio alle ore 20.00 nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice la Stagione 2023 di Musikàmera prosegue con il secondo dei tre appuntamenti realizzati in collaborazione con l’archivio musicale Guido Alberto Fano e dedicati alla riscoperta di musiche e autori del Novecento storico italiano.

Ad esibirsi sul palco sarà il pianista Massimiliano Grotto, classe 1997, talento emergente nel mondo della musica classica nazionale ed internazionale. Il programma, dedicato alla forma Fantasia, prevede l’esecuzione della Fantasia op. 51, il lavoro pianistico di maggiore impegno formale di Giuseppe Martucci, in cui il compositore riprende le strutture consegnate dalla tradizione tedesca, trapiantandovi una componente melodica di tipo italiano e uno stile pianistico brillante; delle Quattro Fantasie di Guido Alberto Fano, un ricco mosaico musicale composto da quattro pezzi brevi dedicati a Cesare Pollini, e della Fantasia Wanderer di Franz Schubert, composizione tecnicamente più impegnativa fra quelle destinate da Schubert al pianoforte, segnata da un virtuosismo trascendentale: fulcro della composizione è il secondo movimento, basato su un frammento del Lied «Der Wanderer» (da cui il titolo apocrifo dell'intero lavoro), composto da Schubert nel 1816, una pagina che esprime splendidamente la poetica schubertiana della solitudine esistenziale ed errabonda.

Massimiliano Grotto

Nato in una famiglia austriaca di lingua, Massimiliano Grotto, classe 1997, definito dal pianista e scrittore Luca Ciammarughi come “un pianista dal tocco apollineo e spiccato, dal quale si percepisce la nitidezza, il culto per il dettaglio e per la bellezza di suono”, inizia lo studio del pianoforte all’età di otto anni. Nel corso dei suoi studi si è perfezionato con diverse personalità del pianismo internazionale, tra cui Jerome Rose, Emanuel Krasovsky, Federico Colli, Riccardo Risaliti, Azumi Nishizawa, Massimo Somenzi. È vincitore, tra gli altri, del primo premio assoluto al “Crescendo International Music Competition” grazie al quale si è esibito alla Carnegie Hall di New York. Alcune tra le sue più recenti registrazioni sono state trasmesse da Radio MCA per la rubrica “Protagonisti di oggi e di domani” condotta da Luca Ciammarughi, nella quale vengono presentati i nuovi talenti emergenti nel mondo della musica classica nazionale ed internazionale.