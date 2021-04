Torna la musica live a Mestre in occasione della giornata internazionale del Jazz

Torna la musica "in presenza": il 30 aprile, giornata internazionale del Jazz, il Settore cultura del Comune di Venezia organizza in piazzetta Malipiero (accanto al teatro Toniolo) un concerto di Baba Sissoko & Antonello Salis. Ci sono 100 posti a disposizione e per partecipare è obbligatorio prenotarsi e registrarsi alla biglietteria del Teatro Toniolo, dal 26 aprile con orario 11-13 e 17-19. Per accedere al concerto sarà necessario presentarsi almeno mezz'ora prima dell'inizio dello spettacolo (18.30), indossando sempre la mascherina protettiva.

Il concerto verrà trasmesso anche in diretta sul canale YouTube di Cultura Venezia e sulla pagina Facebook del Teatro Toniolo.

Alle 21.30, invece, il Candiani ospita i Piano Duets: in questo caso, però, il concerto sarà visibile solo sul canale YouTube di Cultura Venezia e sulla pagina Facebook del Candiani. Durante la giornata, inoltre, verranno trasmessi alcuni interventi sul tema “Il jazz si racconta: dal Toniolo al Candiani 40 anni di grande musica”.

«Non è un caso che i due principali eventi dell’International Jazz Day vengano organizzati dal Teatro Toniolo e dal Candiani, due centri di eccellenza per la musica - commenta Paola Mar, assessore alla Promozione del territorio - L’impegno dell'amministrazione sul fronte della cultura durante questi mesi difficili di pandemia è stato incessante grazie allo sviluppo degli spettacoli dal vivo in digitale. È un segnale importante di attenzione e voglia di tornare alla normalità, e un primo passo della ripartenza».