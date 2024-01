Il Murakama Acoustic Trio Lilve all’Hard Rock Cafe di Venezia

Gli appuntamenti di musica dal vivo di Hard Rock Cafe Venezia continuano sulle note del Murakama Acoustic Trio, che si esibirà dalle ore 21.00 sul palco del cafe di Bacino Orseolo.

Il nome del trio è un chiaro richiamo al celebre scrittore giapponese Murakami e suggerisce il carattere malinconico e introspettivo della loro produzione, che tratta di temi come l’amore tormentato di storie giunte ormai al termine, la fuga dall’ordinaria quotidianità fatta di noia, illusioni e paure, alla ricerca di se stessi, il senso di vuoto, inadeguatezza e smarrimento interiore di ognuno di noi.

I testi di grande impatto emotivo, arrangiati in chiave pop-rock, sono l’espressione più intima dei cantautori indie Alessandro Di Vacri (voce e chitarra), Luca “Huli” Pandolfo (voce e chitarra) e Giuliano “Nillo” Rinaldo (cajon), che attraverso le loro canzoni danno la loro personale visione della vita, del mondo e dei rapporti umani.



Oltre alla live music, immancabile nel cafe di Bacino Orseolo il rito del Late Happy Hour dalle ore 21.00 alle ore 23.00 con una selezione speciale di drink pensata apposta per concedersi una pausa di relax dopo una giornata di lavoro. Per info e prenotazioni contattare: venice_social@hardrock.com; +39 041 5229665.