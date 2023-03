All'Anda Venice Hostel il concerto del cantautore Murakama

Ogni giovedì, a partire dalle 21.30, concerti e musica live ad Anda Venice Hostel: dal rock al pop con artisti italiani e internazionali tra cocktail, buon cibo e tanto divertimento.

Giovedì 23 marzo a esibirsi Murakama, cantautore italiano ma anche interprete dei grandi classici pop-rock inglesi.

Chi è Murakama

Alessandro Di Vacri, in arte Murakama, inizia a suonare la chitarra del padre senza mai studiare davvero, imparando “a braccio” durante il percorso, come in tutte le cose che fa. Ha solo 14 anni quando decide che nella vita vuole fare il musicista. Anzi, vuole fare l’artista. Prova a fare l’autore, ma cade nel mondo di cover e tribute band, dove appagamento e soddisfazioni arrivano più facilmente.

Negli anni fonda e si aggrega a moltissime band in tutto il triveneto. Quasi vent’anni dopo però il “tarlo” del voler cantare la propria musica è ancora lì: forte di molte più esperienze, torna a scrivere e comporre, per poi proporsi a realtà discografiche. Firma il suo prima contratto e il 20 maggio 2022 pubblica il suo primo singolo Colpa di Freud che ottiene più di 30mila visualizzazioni sui social.

Le sue canzoni parlano di quotidianità in maniera intima e senza troppi fronzoli, con un linguaggio in cui tutti possono riconoscersi. Attualmente sta promuovendo il suo ultimo singolo Semplicemente Complicato, uscito lo scorso 10 marzo, e insieme alla MK band sta concludendo la lavorazione del primo album di inediti.