Al ristorante Fermenti il concerto del cantautore Murakama

Prosegue "Petit Sons", la rassegna musicale proposta dal ristorante Fermenti nel cuore di Mestre. A esibirsi mercoledì 27 settembre, alle 21.30, sarà il cantautore Murakama, che proporrà canzoni inedite e alcune cover internazionali.

Per l'occasione, l'artista si esibirà con la band al completo, formata – oltre allo stesso Murakama alla voce e chitarra – da Luca Pandolfo, alla chitarra e cori, Luca Nespolo al basso e Giuliano "nillo" Rinaldo alla batteria. Ingresso libero.

Murakama

Classe 1987, "Murakama" è il nome d'arte di Alessandro Di Vacri, un cantautore veneziano che inizia a suonare sin da giovanissimo.

Negli anni fonda e si aggrega a moltissimi gruppi cimentandosi subito come autore, ma presto intuisce che quella non è la sua strada. Dopo diverso tempo trascorso come membro di cover band, con la nascita del Progetto Kowalski torna a comporre canzoni proprie e inedite. Infine prosegue la sua carriera musicale come solista, abbracciando lo pseudonimo di "Murakama".

Si definisce pop-rock e, nelle sue canzoni, il tema predominante è l’amore. Le sue influenze musicali sono eterogenee e sono mutate nel corso degli anni: dai Beatles a John Frusciante e Kurt Cobain. Lo scorso 15 agosto Murakama ha pubblicato il suo ultimo singolo, Ferragosto (incompleto senza titolo di).